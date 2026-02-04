В Приморье пенсионер не справился с управлением и погиб, врезавшись в дерево

На автодороге «Рудная Пристань — Терней» в Приморье произошло смертельное ДТП. 71-летний водитель автомобиля Honda CR-V, двигаясь со стороны поселка Пластун, предположительно потерял контроль над управлением, съехал с дороги и врезался в дерево. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Мужчина, имевший 25-летний стаж вождения, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Как установили сотрудники ГАИ, водитель в момент аварии не был пристегнут ремнем безопасности, что могло усугубить последствия. По мнению медиков, возможной причиной потери управления также могло стать внезапное ухудшение самочувствия за рулем.
На место выезжали следственно-оперативная группа и скорая помощь. Сейчас по факту трагедии проводится проверка, назначены необходимые экспертизы. По их результатам будет принято окончательное процессуальное решение.