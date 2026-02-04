В Приморье пенсионер не справился с управлением и погиб, врезавшись в дерево

Мужчина, имевший 25-летний стаж вождения, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. Как установили сотрудники ГАИ, водитель в момент аварии не был пристегнут ремнем безопасности, что могло усугубить последствия. По мнению медиков, возможной причиной потери управления также могло стать внезапное ухудшение самочувствия за рулем.