Сын Каддафи не будет похоронен до завершения расследования

По его словам, церемония захоронения не состоится, пока не будут завершены необходимые процедуры на месте преступления и само расследование убийства. После осмотра места происшествия тело будет передано в морг частной клиники в городе Эз-Зинтан, где погиб Сейф аль-Ислам. Усман также заявил, что нападавшие предварительно отключили системы видеонаблюдения и обезвредили охрану резиденции.