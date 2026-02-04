Сын Каддафи не будет похоронен до завершения расследования

По его словам, церемония захоронения не состоится, пока не будут завершены необходимые процедуры на месте преступления и само расследование убийства. После осмотра места происшествия тело будет передано в морг частной клиники в городе Эз-Зинтан, где погиб Сейф аль-Ислам. Усман также заявил, что нападавшие предварительно отключили системы видеонаблюдения и обезвредили охрану резиденции.
Официальные власти Ливии в лице Правительства национального единства пока никак не прокомментировали эту информацию и обстоятельства инцидента.
Напомним, что на сына экс-лидера Ливии Муаммара Кадаффи Саиф аль-Ислам Каддафи было совершено покушение во дворе его дома. Четверо вооружённых людей ворвались на территорию дома, нанесли Сейфу аль-Исламу смертельные ранения и скрылись до приезда охраны. Смерть политического деятеля подтвердил его двоюродный брат Ахмед Каддафи. В публикации он отметил, что накануне получил от брата последнее голосовое сообщение.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.