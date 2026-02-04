Трагический пожар в садовом доме расследуют в Приморье

Напоминаем, в январе этого года взрыв бытового газа уничтожил частный дом в Уссурийске, под завалами оказались три человека. Их госпитализировали; 60-летняя женщина скончалась в отделении реанимации, двое пострадавших отделались травмами и ожогами средней степени тяжести. Расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Как рассказала при взрыве выжившая женщина, дом газифицирован не был, но недалеко от домовладения проходил газопровод, возможно, из трубы произошла утечка. Расследование продолжается.