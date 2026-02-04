Трагический пожар в садовом доме расследуют в Приморье

Огонь распространился на площади около 100 квадратных метров. В ходе тушения двухэтажного домика пожарные обнаружили погибшего — 68-летнего мужчину. 65-летняя женщина на пожаре получила травмы.
Предварительной причиной пожара дознаватели МЧС называют утечку газа с последующим возгоранием.
Напоминаем, в январе этого года взрыв бытового газа уничтожил частный дом в Уссурийске, под завалами оказались три человека. Их госпитализировали; 60-летняя женщина скончалась в отделении реанимации, двое пострадавших отделались травмами и ожогами средней степени тяжести. Расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Как рассказала при взрыве выжившая женщина, дом газифицирован не был, но недалеко от домовладения проходил газопровод, возможно, из трубы произошла утечка. Расследование продолжается.
Для Надеждинского округа проектируют газопровод, чтобы подключить к ресурсу сёла Прохладное, Новый, Зима Южная и Шмидтовка, газифицированы котельные в Вольно-Надеждинском.