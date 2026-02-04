Суд Омска вынес приговор торговцу контрафактными сигаретами

Ленинский районный суд Омска вынес приговор по делу о нелегальном обороте немаркированных сигарет. Местный житель оштрафован на 400 тыс. руб., при том, что стоимость изъятой у него табачной продукции превысила 3,8 млн рублей.
37‑летний омич признан виновным в хранении немаркированной табачной продукции в целях сбыта.
По данным объединённой пресс‑службы судебной системы Омской области, мужчина на протяжении почти двух лет — с января 2023‑го по ноябрь 2024‑го — хранил контрафактные сигареты в торговом павильоне, в гаражных боксах и даже в салоне автомобиля BMW 520d xDrive.
Все помещения и транспорт были зарегистрированы в Ленинском округе Омска.
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Омской области обнаружили и конфисковали 29 615 пачек сигарет. Рыночная стоимость партии — более 3,8 млн рублей.
В зале суда обвиняемый полностью признал вину. Получил штраф в размере 400 тыс. рублей. Изъятые сигареты переданы полиции для дальнейшего расследования. Сейчас ведётся работа по установлению лица, которое сбыло крупную партию.
