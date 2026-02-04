Суд Омска вынес приговор торговцу контрафактными сигаретами

По данным объединённой пресс‑службы судебной системы Омской области, мужчина на протяжении почти двух лет — с января 2023‑го по ноябрь 2024‑го — хранил контрафактные сигареты в торговом павильоне, в гаражных боксах и даже в салоне автомобиля BMW 520d xDrive.