В Москве полиция открыла огонь по подозреваемым в похищении мужчины из-за вооруженного сопротивления

В Петербурге развернулась не менее мрачная история. Следователи выясняют детали дела об убийстве 9-летнего мальчика. Мужчина, укравший ребенка, уже признал свою вину. Мальчик пропал 30 января. К 3 февраля удалось восстановить хронологию убийства мальчика. Похищенный ребенок не вернулся домой с «прогулки» (так он сказал маме) днем 30 января. Школьник отправился в соседний ТЦ. Камеры засняли его диалог с неизвестным мужчиной. Позже ребенок сел в машину преступника. Мужчина ударил его по голове. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Затем злоумышленник избавился от бездыханного тела.