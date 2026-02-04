В Москве полиция открыла огонь по подозреваемым в похищении мужчины из-за вооруженного сопротивления

В Москве расследуют дело о похищении мужчины в Пензенской области. Полиции удалось отыскать злоумышленников. В одном из домов на Рублевском шоссе при попытке задержания преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам силовых структур. Один из подозреваемых в похищении был убит. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.
Она сообщила, что в операции принимали участие представители Росгвардии. Второго подозреваемого задержали. Его направили в участок.
«Злоумышленники оказали вооруженное сопротивление, в связи с чем полицейские в соответствии с Федеральным законом “О полиции” применили табельное оружие. В результате один из подозреваемых получил смертельные ранения», — оповестила Ирина Волк.
Официальный представитель МВД уведомила о текущей работе следователей по этому делу. Так, в настоящий момент устанавливаются иные эпизоды «преступной деятельности фигурантов» на территории России.
Расследуемый инцидент произошел 29 января. Мужчины убили похищенного. Подозреваемых удалось найти в Москве, куда они прибыли после преступления под Пензой.
В Петербурге развернулась не менее мрачная история. Следователи выясняют детали дела об убийстве 9-летнего мальчика. Мужчина, укравший ребенка, уже признал свою вину. Мальчик пропал 30 января. К 3 февраля удалось восстановить хронологию убийства мальчика. Похищенный ребенок не вернулся домой с «прогулки» (так он сказал маме) днем 30 января. Школьник отправился в соседний ТЦ. Камеры засняли его диалог с неизвестным мужчиной. Позже ребенок сел в машину преступника. Мужчина ударил его по голове. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Затем злоумышленник избавился от бездыханного тела.
Кроме того, утром 3 февраля в Уфе произошло ЧП. Ученик гимназии напал на одну из местных школ. По факту стрельбы следственные органы возбудили сразу несколько уголовных дел. Знакомые подростка были шокированы поступком школьника. Его бывший педагог признался, что парень никогда не выделялся в классе, был тихим и замкнутым.