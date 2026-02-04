Сын Усольцевой заявил, что ему поступил звонок из Испании

Ранее стало известно, что телефон Ирины Усольцевой не подавал сигналов в день исчезновения из-за отсутствия покрытия её мобильного оператора в районе. По словам представителя главка СК РФ, местность там «сложная, таёжная, горная». Известно, что в отношении пропавшей заведено три исполнительных производства на общую сумму 4 750 рублей 65 копеек. Все они связаны с правонарушениями, зафиксированными камерами дорожного движения Госавтоинспекции региона. Один из исполнительных листов был оформлен ещё до исчезновения женщины — 10 сентября 2025 года, два других появились уже в декабре.