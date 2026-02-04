Ричмонд
Сын Усольцевой заявил, что ему поступил звонок из Испании

Сын пропавшей в Красноярском крае Ирины Усольцевой Даниил Баталов рассказал, что после исчезновения семьи, на его телефон поступил вызов с испанского номера. Об этом он рассказал в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

Источник: Life.ru

«У меня был звонок, получается, из Испании. Но это, скорее всего, было подтверждение номера, я как раз телефон менял. Я попытался перезвонить, но номер этот одноразовый», — рассказал он.

Ранее стало известно, что телефон Ирины Усольцевой не подавал сигналов в день исчезновения из-за отсутствия покрытия её мобильного оператора в районе. По словам представителя главка СК РФ, местность там «сложная, таёжная, горная». Известно, что в отношении пропавшей заведено три исполнительных производства на общую сумму 4 750 рублей 65 копеек. Все они связаны с правонарушениями, зафиксированными камерами дорожного движения Госавтоинспекции региона. Один из исполнительных листов был оформлен ещё до исчезновения женщины — 10 сентября 2025 года, два других появились уже в декабре.

