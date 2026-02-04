Прокуратура во Владивостоке раскрыла мошенничество с займами для военных

Прокуратура края намерена установить всех военнослужащих, которых втянули в эту схему, и добиваться полного возмещения ущерба. Для этого, подчеркнул Столяров, будут использовать как меры уголовного преследования фигурантов, так и гражданско-правовые инструменты. В том числе речь идет об оспаривании незаконных требований о взыскании долгов.