Прокуратура во Владивостоке раскрыла мошенничество с займами для военных

Во Владивостоке вскрыли схему, по которой военных загоняли в фиктивные долги по кредитам на огромные суммы денег. Об этом на итоговой коллегии краевой прокуратуры рассказал прокурор региона Сергей Столяров, ссылаясь на совместную работу с управлением ФСБ по краю и УФСБ по Тихоокеанскому флоту.
По словам Столярова, речь идет о выдаче потребительских займов военнослужащим, в том числе участникам спецоперации, под расписки с завышенными суммами. В документах указывали суммы, которые в разы превышали реальные деньги, переданные людям. После этого кредиторы добивались принудительного взыскания этих фиктивных долгов через судебные приказы.
Прокурор сообщил, что таким образом действовала организованная группа. Сейчас её проверяют силовые структуры. По данным надзорного ведомства, установленный на данный момент совокупный ущерб военным составляет не менее 7 млн рублей. Эта сумма может вырасти по мере того, как будут находить новых пострадавших.
Прокуратура края намерена установить всех военнослужащих, которых втянули в эту схему, и добиваться полного возмещения ущерба. Для этого, подчеркнул Столяров, будут использовать как меры уголовного преследования фигурантов, так и гражданско-правовые инструменты. В том числе речь идет об оспаривании незаконных требований о взыскании долгов.