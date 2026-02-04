В Новосибирской области будут судить подростка, который на мопеде сбил пешехода

Все произошло вечером 27 августа 2024 года. Тогда подросток на мопеде «Альфа Андес» без государственного регистрационного знака ехал по улице Мира в Барабинске. Его скорость составляла около 40 километров в час. Как полагает следствие, несовершеннолетний водитель не выдержал безопасный боковой интервал и наехал на пешехода, который был на обочине у края проезжей части.