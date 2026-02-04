В Новосибирской области будут судить подростка, который на мопеде сбил пешехода. Несовершеннолетнего обвиняют в нарушении ПДД лицом, не имеющим право управления транспортными средствами, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Все произошло вечером 27 августа 2024 года. Тогда подросток на мопеде «Альфа Андес» без государственного регистрационного знака ехал по улице Мира в Барабинске. Его скорость составляла около 40 километров в час. Как полагает следствие, несовершеннолетний водитель не выдержал безопасный боковой интервал и наехал на пешехода, который был на обочине у края проезжей части.
— В результате ДТП потерпевшей были причинены телесные повреждения, которые квалифицированы как тяжкий вред здоровью, — добавили в пресс-службе.