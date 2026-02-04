СМИ: В школе Екатеринбурга охранник нашел тело учительницы

В одной из школ в Екатеринбурге было найдено тело учительницы. Его обнаружил охранник. Об этом в среду, 4 февраля, сообщило издание Ura.ru, ссылаясь на источник в экстренных службах.
Уточняется, что труп нашли в здании школы во вторник, 3 февраля, около 23:00 (в 21:00 по московскому времени). Он лежал около одного из кабинетов.
По предварительной информации, погибшей было около 50 лет. Она занималась волонтерской деятельностью, сказано в статье.
