В Антарктике произошло землетрясение магнитудой 5,1

Эпицентр находился примерно в 1,9 тыс. км к северо-западу от американской исследовательской станции Мак-Мердо, где на данный момент находятся около 1,2 тыс. человек, и в 3,4 тыс. км к юго-западу от австралийского города Хобарт с населением в 216 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Ранее на Камчатке зафиксировали ощутимое землетрясение магнитудой 5,0. Эпицентр сейсмособытия находился в 35 километрах восточнее посёлка Ключи на глубине 36 километров. По данным спасателей, жители Ключей и Усть-Камчатска могли ощутить толчки силой до трёх баллов. Несмотря на это, звонков в единую диспетчерскую службу от граждан не поступало.
