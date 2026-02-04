В Новосибирской области в суд отправлено дело о мошенничестве

Прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве на сумму свыше 13,5 млн рублей, сообщает прокуратура Новосибирской области.
Заместитель прокурора Карасукского района утвердил обвинительное заключение в отношении руководителя коммерческой организации. Он обвиняется в пяти эпизодах мошенничества по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
По версии следствия, обвиняемый, будучи директором ООО, заключил муниципальные контракты с 13 образовательными учреждениями Карасукского района и одной школой Краснозерского района на модернизацию автоматической пожарной сигнализации и системы пожарного мониторинга.
При этом работы выполнены не в полном объёме, а часть материалов из проектно-сметной документации заменена на более дешёвые. Заказчики, не заметив нарушений, подписали акты приёмки и перечислили средства на счёт организации.
В результате действий обвиняемого бюджету Карасукского муниципального округа и Краснозерского района был причинён ущерб свыше 13,5 млн рублей.
Расследование проводилось оперативниками УФСБ России по Новосибирской области. Сейчас уголовное дело направлено в Карасукский районный суд для рассмотрения по существу.