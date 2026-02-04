Ричмонд
В Приморье экс-начальника отдела приставов осудят за аферу на миллион рублей

Деньги предназначались за непринятие мер по аресту счетов.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке перед судом предстанет бывший сотрудник Федеральной службы судебных приставов. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сумма ущерба составила один миллион рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".

По версии следствия, в 2015—2016 годах обвиняемый, будучи начальником отдела по Ленинскому району, выступил посредником в передаче взятки от руководства теплоснабжающей организации. Деньги предназначались должностным лицам УФССП за непринятие мер по аресту счетов предприятия. Однако вместо этого мужчина обманул взяткодателя, похитил весь миллион и потратил его на свои нужды.

Позже фигурант даже получил повышение, возглавив отдел по работе с юридическими лицами. Уголовное дело в его отношении направлено в Первореченский районный суд, а материалы по другим участникам схемы выделены в отдельное производство.