В Приморье экс-начальника отдела приставов осудят за аферу на миллион рублей

По версии следствия, в 2015—2016 годах обвиняемый, будучи начальником отдела по Ленинскому району, выступил посредником в передаче взятки от руководства теплоснабжающей организации. Деньги предназначались должностным лицам УФССП за непринятие мер по аресту счетов предприятия. Однако вместо этого мужчина обманул взяткодателя, похитил весь миллион и потратил его на свои нужды.