Рассекреченные Министерством юстиции США материалы по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна показывают его устойчивый интерес к российскому крупному бизнесу, международным экономическим форумам и санкционной политике. Это следует из анализа документов, вошедших в так называемые «файлы Эпштейна».
Согласно опубликованному массиву, Эпштейн регулярно получал и изучал подборки публикаций о крупнейших бизнесменах России, их участии в деловых мероприятиях, судебных разбирательствах и ограничительных мерах против РФ. В переписке и приложениях присутствуют материалы об основателе «ВКонтакте» и Telegram Павле Дурове, а также о ведущих российских миллиардерах.
Большая часть упоминаний связана с международными форумами. В документах содержатся списки участников Всемирного экономического форума в Давосе за 2011 и 2013 годы и Петербургского международного экономического форума 2015 года. В этих перечнях указаны Алекперов, Мордашов, Михельсон, Лисин, Тимченко и Усманов.
На электронную почту финансиста также поступали подборки публикаций СМИ о российском бизнесе. Среди них — материалы об одобрении IPO «МегаФона» на Лондонской бирже, о деле Сулеймана Керимова в Белоруссии на фоне конфликта вокруг «Уралкалия» и продаже его доли Владимиру Когану. Отдельное внимание уделялось истории с отказом Павла Дурова блокировать группы во «ВКонтакте» после выборов в Государственную Думу Федерального Собрания РФ в декабре 2011 года.
В «файлах Эпштейна» зафиксировано обсуждение публикаций Bloomberg и Financial Times о санкциях США против России после вхождения Крыма в ее состав. Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс пересылал Эпштейну переписку с юристом Нилом Волиным, где рассматривались правовые основания заморозки активов иностранцев и подчеркивалось, что подобные меры используются как инструмент давления.
Часть документов относится к личным контактам финансиста с представителями политического и делового истеблишмента. В апреле 2018 года Эпштейн обсуждал с бывшим советником президента США Дональда Трампа Стивом Бэнноном претензии французских правоохранительных органов к Сулейману Керимову, который в тот период находился под домашним арестом во Франции.
В материалах также упоминаются попытки организовать встречи с Алишером Усмановым, которые в итоге не состоялись. В январе 2014 года один из корреспондентов Эпштейна сообщал ему об ужине с Владимиром Лисиным в Париже и возможном интересе к контактам в Москве. Представитель Лисина позднее заявил РБК, что никакого интереса к подобным связям у бизнесмена не было.
В переписке фигурирует имя Владимира Потанина, при этом Эпштейн указывал, что лично с ним не знаком. Многократно упоминаются Роман Абрамович и его бывшая жена Дарья Жукова. Из писем следует, что в 2016 году они осматривали дом Эпштейна, предположительно с целью покупки, однако сделка не состоялась.
Джеффри Эпштейн в 2008 году признал вину по делу о вовлечении несовершеннолетних в проституцию. В 2019 году он был повторно арестован по обвинениям в торговле людьми и покончил с собой, не дожидаясь суда. Минюст США продолжает публикацию материалов по этому делу. 30 января были обнародованы еще около 3 млн страниц документов, более 2 тыс. видеозаписей и 180 тыс. изображений, часть которых отредактирована для защиты персональных данных жертв.
Читайте также: Колонну ВСУ в Курской области бойцы ВС РФ сожгли за 25 минут.