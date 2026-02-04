Файлы Эпштейна раскрыли его интерес к российским миллиардерам и санкциям

Джеффри Эпштейн в 2008 году признал вину по делу о вовлечении несовершеннолетних в проституцию. В 2019 году он был повторно арестован по обвинениям в торговле людьми и покончил с собой, не дожидаясь суда. Минюст США продолжает публикацию материалов по этому делу. 30 января были обнародованы еще около 3 млн страниц документов, более 2 тыс. видеозаписей и 180 тыс. изображений, часть которых отредактирована для защиты персональных данных жертв.