В Пензенской области отменили беспилотную опасность

ПЕНЗА, 4 февраля. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности в Пензенской области отменен. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.
«На территории Пензенской области отменен режим “Беспилотная опасность”, — написал он в своем Telegram-канале.
