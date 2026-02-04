Ричмонд
В Хабаровске затопило подвал и парковку нового жилого комплекса

Прокуратура проводит проверку.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске затопило подвал и парковку нового жилого комплекса «Дуэт» на улице Карла Маркса, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Коммунальная авария произошла накануне, 3 февраля. Подвальные помещения, в которых, в том числе, расположена автопарковка жильцов комплекса, залило холодной водой. Представитель прокуратуры Железнодорожного района выехал на место происшествия. Было установлено, что затопление произошло из-за порыва трубы инженерных сетей дома. В результате холодное водоснабжение дома приостановили на несколько часов.

— Прокуратура проводит проверку и даст оценку деятельности должностных лиц управляющей и ресурсоснабжающей организации, в том числе на предмет соблюдения законодательства при содержании коммунальных сетей, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Аварию устранили, но, как сообщают жители дома в социальных сетях, 4 февраля подвальные помещения комплекса снова подтапливает, на сей раз горячей водой.

Напомним, в январе в пяти районах Хабаровского края по инициативе прокуратуры были возбуждены дела об административных правонарушениях после коммунальных аварий.