В Хабаровске затопило подвал и парковку нового жилого комплекса

Коммунальная авария произошла накануне, 3 февраля. Подвальные помещения, в которых, в том числе, расположена автопарковка жильцов комплекса, залило холодной водой. Представитель прокуратуры Железнодорожного района выехал на место происшествия. Было установлено, что затопление произошло из-за порыва трубы инженерных сетей дома. В результате холодное водоснабжение дома приостановили на несколько часов.