В Омске служитель правопорядка сбил девочку и скрылся с места ДТП

Как сообщили в СУ СКР по Омской области, авария произошла в ноябре 2024 года. 14-летняя девочка переходила дорогу на улице Лисицкого. Водитель, на тот момент служитель правопорядка, сбивший девочку, не оказал ей помощь и просто уехал. Ребенка госпитализировали, пострадавшей потребовалось долгое лечение.