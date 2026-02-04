В Омске служитель правопорядка сбил девочку и скрылся с места ДТП

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль громкое уголовное дело — в Омске сотрудник правоохранительных органов сбил ребенка и скрылся с места ДТП.
Как сообщили в СУ СКР по Омской области, авария произошла в ноябре 2024 года. 14-летняя девочка переходила дорогу на улице Лисицкого. Водитель, на тот момент служитель правопорядка, сбивший девочку, не оказал ей помощь и просто уехал. Ребенка госпитализировали, пострадавшей потребовалось долгое лечение.
По данному факту в Омске было возбуждено уголовное дело, однако расследование до сих пор не окончено. На медленный ход следствия мать девочки пожаловалась в приемную Бастрыкина во «ВКонтакте».
Глава СК поручил омским коллегам назначить по данному делу судебную экспертизу в ФГКУ «Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации», ускорить расследование и представить доклад о результатах. Исполнение поставлено на контроль.