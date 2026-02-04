Россиянам объяснили, что необходимо делать после передачи кода мошенникам

Если человек сообщил мошенникам код из sms или push-уведомления, действовать нужно быстро и без паники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по информационной политике Антона Немкина.
По его словам, подобные ситуации происходят все чаще, и решающими становятся первые минуты после утечки кода. Немкин подчеркнул, что разговор с злоумышленником необходимо немедленно прекратить и сразу связаться с организацией, от имени которой он представлялся — банком, порталом госуслуг, маркетплейсом или оператором связи.
Депутат отметил, что через официальные каналы следует срочно заблокировать операции, сменить пароли и проверить, какие действия уже были совершены с аккаунтом. Попытки самостоятельно «договориться» с мошенником, по его словам, лишь усугубляют ситуацию.
Вторым шагом Немкин назвал проверку всех связанных сервисов. Если код касался финансовых операций, необходимо заблокировать банковские карты, установить дополнительные лимиты и включить уведомления. В случае компрометации аккаунта требуется сменить пароли не только к нему, но и к электронной почте и другим сервисам, где использовались схожие данные. По словам депутата, мошенники часто действуют по цепочке доступов, а не ограничиваются одним аккаунтом.
Он также указал на необходимость официальной фиксации инцидента. Обращение в банк, к оператору связи или на портал госуслуг должно быть оформлено документально, а при наличии финансового ущерба следует подать заявление в правоохранительные органы.
Как подчеркнул Немкин, такая фиксация может сыграть роль при возврате средств и помочь предотвратить повторные атаки, в том числе в отношении других граждан.
В заключение парламентарий напомнил, что ни один код подтверждения не предназначен для передачи третьим лицам — ни сотрудникам банков, ни «службам безопасности», ни представителям госорганов. По его словам, понимание этого правила и спокойная реакция на давление со стороны неизвестных являются лучшей защитой от мошенников.
