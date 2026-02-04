Россиянам объяснили, что необходимо делать после передачи кода мошенникам

Вторым шагом Немкин назвал проверку всех связанных сервисов. Если код касался финансовых операций, необходимо заблокировать банковские карты, установить дополнительные лимиты и включить уведомления. В случае компрометации аккаунта требуется сменить пароли не только к нему, но и к электронной почте и другим сервисам, где использовались схожие данные. По словам депутата, мошенники часто действуют по цепочке доступов, а не ограничиваются одним аккаунтом.