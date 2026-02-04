Девушку публично выпороли за внебрачные связи и употребление алкоголя

В индонезийской провинции Ачех 21-летнюю девушку приговорили к публичной порке за нарушение норм шариата. Об этом сообщает BBC News.
По данным издания, суд признал девушку виновной во внебрачных сексуальных отношениях и употреблении алкоголя. Согласно действующим в Ачехе законам, за секс вне брака предусмотрено до 100 ударов палкой, за употребление спиртного — до 40. Суд назначил максимальное совокупное наказание — 140 ударов. Аналогичное наказание получил и ее партнер.
Экзекуция проходила публично. Удары по очереди наносили три женщины-офицера с использованием ротанговой трости. Во время наказания осужденная не сдерживала слез, а затем потеряла сознание. После этого ее эвакуировали с места проведения порки на машине скорой помощи.
Ачех является единственной провинцией Индонезии, где официально действует шариатское право. Местное законодательство предусматривает публичную порку как меру наказания за ряд правонарушений, включая внебрачные отношения, употребление алкоголя и азартные игры.
