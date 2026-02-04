СК предъявил обвинения брату владельца сауны в Прокопьевске

Как сообщила мать одного из погибших юношей в разговоре с «Известиями», ее сын отправился на праздник к одногруппнице. В какой-то момент подросток перестал выходить на связь. Когда родители юноши связались с администратором досугового учреждения, им ответили, что там произошло возгорание. На месте произошедшего приехавшим родителям выдали мобильные устройства детей, на одном из которых был включен фонарик.