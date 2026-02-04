СК предъявил обвинения брату владельца сауны в Прокопьевске

«Фигурант совместно со своим братом незаконно организовали в помещении на улице Кубанской в Прокопьевске оказание услуг бани и сауны с грубым нарушением требований пожарной безопасности. В частности, объект не был оборудован необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами, что создавало реальную угрозу для жизни и здоровья посетителей», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что фигуранту дела предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).
Обвиняемый, в числе прочего, проводил работникам сауны инструктаж по технике безопасности, хотя сам не обладал соответствующей квалификацией и необходимым образованием. В настоящее время следствием решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
О гибели пяти подростков при пожаре в частной сауне в Прокопьевске стало известно 31 января. Зафиксированное возгорание было устранено тогда же на площади 70 кв. м. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).
Как сообщила мать одного из погибших юношей в разговоре с «Известиями», ее сын отправился на праздник к одногруппнице. В какой-то момент подросток перестал выходить на связь. Когда родители юноши связались с администратором досугового учреждения, им ответили, что там произошло возгорание. На месте произошедшего приехавшим родителям выдали мобильные устройства детей, на одном из которых был включен фонарик.
Суд 2 февраля арестовал владельца сауны. В тот же день Центральный районный суд Кемерово избрал меру пресечения администратору сауны в Прокопьевске. Обвиняемой назначен домашний арест.