Основателя школы танцев на Украине обвинили в развращении детей

В отношении 84-летнего Александра Кулиша, основателя и многолетнего руководителя школы танцев «Сузирья», возбуждено уголовное дело.

В отношении 84-летнего Александра Кулиша, основателя и многолетнего руководителя школы танцев «Сузирья», возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают местные телеграм-каналы со ссылкой на Кременчугскую окружную прокуратуру.

Следствие ведется по статье 165 УК Украины «Развращение несовершеннолетних». Поводом стали публикации на специально созданном сайте, где бывшие воспитанники школы заявили о систематических случаях психологического, физического и сексуального насилия со стороны Кулиша. По их утверждениям, подобные эпизоды происходили на протяжении нескольких десятилетий, начиная еще с советского периода.

В одной из историй женщина рассказала, что на момент описываемых событий ей было восемь лет. По ее словам, тренер под предлогом разучивания танцевальных элементов прикасался к ней. В других свидетельствах упоминаются побои и унижения со стороны руководителя школы.

Авторы публикаций также утверждают, что супруга Кулиша — Людмила, которая вместе с ним работала преподавателем, была осведомлена о происходящем, но не предпринимала никаких действий.

Кременчугская окружная прокуратура обратилась к возможным свидетелям и пострадавшим с призывом обращаться в правоохранительные органы для дачи показаний.

Сам Александр Кулиш, по данным источника, подал заявление о клевете. Его супруга назвала обвинения «заказными» и заявила, что ее муж работал исключительно со взрослыми учениками.

Стало известно, что Си Цзиньпин зачистил верхушку армии Китая.

