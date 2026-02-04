Основателя школы танцев на Украине обвинили в развращении детей

В отношении 84-летнего Александра Кулиша, основателя и многолетнего руководителя школы танцев «Сузирья», возбуждено уголовное дело. Об этом сообщают местные телеграм-каналы со ссылкой на Кременчугскую окружную прокуратуру.
Следствие ведется по статье 165 УК Украины «Развращение несовершеннолетних». Поводом стали публикации на специально созданном сайте, где бывшие воспитанники школы заявили о систематических случаях психологического, физического и сексуального насилия со стороны Кулиша. По их утверждениям, подобные эпизоды происходили на протяжении нескольких десятилетий, начиная еще с советского периода.
В одной из историй женщина рассказала, что на момент описываемых событий ей было восемь лет. По ее словам, тренер под предлогом разучивания танцевальных элементов прикасался к ней. В других свидетельствах упоминаются побои и унижения со стороны руководителя школы.
Авторы публикаций также утверждают, что супруга Кулиша — Людмила, которая вместе с ним работала преподавателем, была осведомлена о происходящем, но не предпринимала никаких действий.
Кременчугская окружная прокуратура обратилась к возможным свидетелям и пострадавшим с призывом обращаться в правоохранительные органы для дачи показаний.
Сам Александр Кулиш, по данным источника, подал заявление о клевете. Его супруга назвала обвинения «заказными» и заявила, что ее муж работал исключительно со взрослыми учениками.
