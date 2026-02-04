Ричмонд
Бастрыкин заинтересовался делом о ДТП, которое случилось в Омске в 2024 году

В аварии пострадала 14-летняя девочка, её сбил сотрудник правоохранительных органов.

Источник: Om1 Омск

Жительница Омской области обратилась в приёмную председателя СК России Александра Бастрыкина с жалобой на затягивание расследования уголовного дела.

По её словам, в ноябре 2024 года в Омске сотрудник правоохранительных органов сбил 14-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть на улице Лисицкого. Мужчина не оказал помощи пострадавшей и покинул место происшествия, а девочка была госпитализирована с травмами и нуждается в длительном лечении.

Уголовное дело расследуется с июня прошлого года. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву назначить судебную экспертизу и ускорить процесс расследования. Также он поставил на контроль ход расследования в центральном аппарате ведомства.