Бастрыкин заинтересовался делом о ДТП, которое случилось в Омске в 2024 году

Жительница Омской области обратилась в приёмную председателя СК России Александра Бастрыкина с жалобой на затягивание расследования уголовного дела.
По её словам, в ноябре 2024 года в Омске сотрудник правоохранительных органов сбил 14-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть на улице Лисицкого. Мужчина не оказал помощи пострадавшей и покинул место происшествия, а девочка была госпитализирована с травмами и нуждается в длительном лечении.
Уголовное дело расследуется с июня прошлого года. Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Омской области Виталию Батищеву назначить судебную экспертизу и ускорить процесс расследования. Также он поставил на контроль ход расследования в центральном аппарате ведомства.