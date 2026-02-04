Бастрыкин заинтересовался делом о ДТП, которое случилось в Омске в 2024 году

По её словам, в ноябре 2024 года в Омске сотрудник правоохранительных органов сбил 14-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть на улице Лисицкого. Мужчина не оказал помощи пострадавшей и покинул место происшествия, а девочка была госпитализирована с травмами и нуждается в длительном лечении.