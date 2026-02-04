СК: Погибшие в сауне на Кузбассе подростки не могли безопасно эвакуироваться

— Администратор, осознавая наличие указанных нарушений, допустила в сауну шестерых несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Оставив их одних и не проконтролировав температурный режим, она два раза добавила в топку печи дрова и уголь, тем самым увеличив интенсивность горения. В результате в здании произошло возгорание, — уточнили в СУ СК.