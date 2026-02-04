СК: Погибшие в сауне на Кузбассе подростки не могли безопасно эвакуироваться

Погибшие в сауне в городе Прокопьевске Кемеровской области подростки были лишены возможности безопасно эвакуироваться и погибли от отравления угарным газом. Об этом в среду, 4 февраля, сообщили в региональном СУ Следственного комитета.
— Пятеро посетителей в возрасте от 15 до 17 лет, лишенные возможности безопасно эвакуироваться из-за быстрого распространения огня и продуктов горения, погибли от отравления угарным газом, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что сауна не была оборудована необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами, это создавало угрозу для жизни и здоровья посетителей.
— Администратор, осознавая наличие указанных нарушений, допустила в сауну шестерых несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Оставив их одних и не проконтролировав температурный режим, она два раза добавила в топку печи дрова и уголь, тем самым увеличив интенсивность горения. В результате в здании произошло возгорание, — уточнили в СУ СК.
Сотни жителей Прокопьевска собрались проводить в последний путь подростков, которые погибли в результате пожара в сауне. Прощание прошло 3 февраля около школы, где они учились.
Трагедия произошла 31 января: площадь пожара составила 70 квадратных метров. В Сети появилась информация, что при пожаре в сауне в Кемеровской области погибли студенты местного физкультурного техникума, которые отмечали там тройной день рождения.