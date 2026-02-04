Подростки на ходу выпали из автобуса во время дурачества

В британском городе Уолсолл двое школьников выпали из окна движущегося автобуса во время поездки. Об этом сообщает издание Daily Mail.
По данным газеты, инцидент произошел в салоне общественного транспорта, где подростки дурачились в задней части автобуса на глазах у других пассажиров. В какой-то момент один из них попытался схватить приятеля, однако удержаться им не удалось, и оба оказались за бортом машины.
Как сообщил представитель полиции, вызов поступил 2 февраля около 15:30. Сотрудников экстренных служб направили на Саттон-роуд в Уолсолле после сообщения о том, что двое мальчиков выпали из окна движущегося автобуса.
Пострадавших доставили в больницу. По предварительным данным, серьезных травм они не получили. Обстоятельства произошедшего выясняются.
