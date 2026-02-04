Подростки на ходу выпали из автобуса во время дурачества

По данным газеты, инцидент произошел в салоне общественного транспорта, где подростки дурачились в задней части автобуса на глазах у других пассажиров. В какой-то момент один из них попытался схватить приятеля, однако удержаться им не удалось, и оба оказались за бортом машины.