Подростки на ходу выпали из автобуса во время дурачества

В британском городе Уолсолл двое школьников выпали из окна движущегося автобуса во время поездки.

В британском городе Уолсолл двое школьников выпали из окна движущегося автобуса во время поездки. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным газеты, инцидент произошел в салоне общественного транспорта, где подростки дурачились в задней части автобуса на глазах у других пассажиров. В какой-то момент один из них попытался схватить приятеля, однако удержаться им не удалось, и оба оказались за бортом машины.

Как сообщил представитель полиции, вызов поступил 2 февраля около 15:30. Сотрудников экстренных служб направили на Саттон-роуд в Уолсолле после сообщения о том, что двое мальчиков выпали из окна движущегося автобуса.

Пострадавших доставили в больницу. По предварительным данным, серьезных травм они не получили. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Читайте также: Стало известно, что Си Цзиньпин зачистил верхушку армии Китая.

