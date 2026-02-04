Соловьев: у следствия будут вопросы к родителям убитого в Петербурге малыша

9-летний Павел из Санкт-Петербурга, ставший жертвой убийцы, не учился в школе и пытался подрабатывать мытьем фар. Следствию предстоит дать процессуальную оценку действий родителей и деятельности органов опеки, отметил в беседе с aif.ru юрист Иван Соловьев.
«Сейчас будет тщательная проверка проведена, как органы опеки участвовали в жизни этой семьи, как педагоги, потому что мальчик не учился. В таком резонансном деле уголовно-процессуальный кодекс позволяет следователю даже не по итогам выносить представление о причинах и условиях, способствующих совершению преступления, а реагировать более жестко, в том числе, путем выяснения тех или иных обстоятельств, которые могут повлиять на соответствующую уголовно-процессуальную оценку деятельности тех же органов опеки родителей, если для этого были основания», — сказал Соловьев.
Собеседник издания подчеркнул, что следователи будут тщательно проверять то, как жила семья, а также обратят внимание на деятельность органов опеки.
«Образ жизни этой семьи, и то, как осуществлялся родительский надзор и контроль за погибшим Пашей, все это будет изучено и дана соответствующая оценка. Если следователи увидят там состав или административного, или уголовного преступления, то соответствующее процессуальное решение будет принято», — добавил он.
9-летний Павел Тифитулин пропал в Санкт-Петербурге 30 января. Мальчик ушёл гулять и сказал родителям, что зайдёт в супермаркет на Таллинском шоссе, после чего перестал выходить на связь.
К поискам подключились правоохранители и добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Позже были обнаружены кадры, зафиксировавшие, как пропавший мальчик садится в неизвестный автомобиль возле гипермаркета на Таллинском шоссе.
По подозрению в убийстве ребенка полиция задержала Петра Жилкина, который дал признательные показания. Тело ребенка обнаружили 2 февраля в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области.