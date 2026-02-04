Соловьев: у следствия будут вопросы к родителям убитого в Петербурге малыша

«Сейчас будет тщательная проверка проведена, как органы опеки участвовали в жизни этой семьи, как педагоги, потому что мальчик не учился. В таком резонансном деле уголовно-процессуальный кодекс позволяет следователю даже не по итогам выносить представление о причинах и условиях, способствующих совершению преступления, а реагировать более жестко, в том числе, путем выяснения тех или иных обстоятельств, которые могут повлиять на соответствующую уголовно-процессуальную оценку деятельности тех же органов опеки родителей, если для этого были основания», — сказал Соловьев.