Маньяк-душитель признал шестое убийство спустя 25 лет

Серийный убийца Стив Райт, ранее приговоренный к пожизненному заключению за серию преступлений в Ипсвиче, признал вину в убийстве 17-летней Виктории Холл, совершенном в 1999 году. Об этом сообщает британская пресса.
Признание было сделано в суде Олд-Бейли. 67-летний Райт подтвердил причастность к похищению и убийству школьницы, пропавшей после посещения ночного клуба в Феликстоу. Таким образом, официальное число его жертв увеличилось до шести. Также он признал попытку похищения 22-летней Эмили Доэрти, произошедшую за сутки до исчезновения Холл.
Ранее Райт намеревался оспаривать обвинения и предстал бы перед судом присяжных, однако в последний момент изменил позицию и согласился с доводами обвинения. Судья принял признание и отложил вынесение приговора до конца недели, чтобы родственники погибшей смогли присутствовать на заседании и выступить с заявлениями.
Это стало первым случаем, когда Райт публично признал убийство, несмотря на многолетние обращения со стороны семей жертв. В ходе заседания он вел себя сдержанно, ограничившись подтверждением личности и формальным признанием вины.
Прокуратура сообщила, что в суде также выступят подруга Виктории Холл и женщина, пережившая попытку похищения. Сам Райт, ранее работавший моряком торгового флота, уже отбывает пожизненное заключение без права на условное освобождение в тюрьме строгого режима в графстве Вустершир.
Признание последовало после решения суда допустить к рассмотрению сведения о предыдущих убийствах, несмотря на возражения защиты. Обвинение настаивало на сходстве всех эпизодов: жертвы были задушены, тела оставлялись в схожих местах, а сами девушки имели похожие внешние данные.
Виктория Холл пропала вечером 18 сентября 1999 года. Ее тело обнаружили спустя пять дней в канаве в деревне Критинг-Сент-Питер, примерно в 40 километрах от Феликстоу. Девушка училась в старших классах и планировала поступать в университет.
Родители Виктории на протяжении многих лет добивались возобновления расследования и публично обращались за помощью. Мать девушки умерла в декабре, не дожив до официального признания виновного.
Широкую известность Стив Райт получил в 2006 году, когда в течение полутора месяцев в окрестностях Ипсвича были найдены тела пяти женщин. Все они были задушены. Следствие установило, что преступник выслеживал жертв в районе красных фонарей рядом со своим домом.
Райта задержали в декабре 2006 года. ДНК-следы и волокна, обнаруженные на телах, в его автомобиле и жилище, связали его с преступлениями. В 2008 году суд назначил ему пожизненное заключение без права освобождения, указав на серийный и хладнокровно спланированный характер убийств.
Читайте также: Россиянам объяснили, что необходимо делать после передачи кода мошенникам.