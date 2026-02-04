Маньяк-душитель признал шестое убийство спустя 25 лет

Райта задержали в декабре 2006 года. ДНК-следы и волокна, обнаруженные на телах, в его автомобиле и жилище, связали его с преступлениями. В 2008 году суд назначил ему пожизненное заключение без права освобождения, указав на серийный и хладнокровно спланированный характер убийств.