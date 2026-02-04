Напавшую с ножом на сверстницу школьницу из Кодинска поместили в ИВС

Четырнадцатилетняя школьница, напавшая с ножом на сверстницу в школе города Кодинска Красноярского края, помещена в изолятор временного содержания.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии. В ведомстве уточнили, что девочку задержали накануне.
Уточняется, что после этого в отношении нее были приняты меры процессуального характера, и она была помещена в ИВС.
Ранее в школе Кодинска произошел инцидент, в ходе которого ученица нанесла ножевое ранение другой школьнице. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, следственные действия продолжаются.
Читайте также: Девушку публично выпороли за внебрачные связи и употребление алкоголя.