Об этом сообщает telegram-канал Mash. По данным паблика, туристы попадают в руки мошенников во время вербовки в Таиланде, после чего незаконно переправляют в Мьянму для работы на нелегальных обзвонах.
«Среди жертв оказалась 21-летняя Мадина — она стала шестой россиянкой, которую удалось вызволить из мьянмского плена», — сообщили в telegram-канале.
Напомним, в городе Сумы на Украинской территории в заложниках находится 12 мирных жителей Курской области, вывезенных оттуда насильно. Киев требует за возврат мирных выпустить украинских военных преступников, находящихся в российском плену.