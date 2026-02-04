Ричмонд
В Британии двое школьников выпали из движущегося двухэтажного автобуса

В британском Уолсолле двое школьников устроили борьбу в двухэтажном автобусе и получили травмы, выпав из окна.

Источник: Аргументы и факты

Двое школьников, которые баловались в двухэтажном автобусе в Британии, выпали из салона во время его движения, сообщила газета Daily Mail, публикацию которой перевёл aif.ru.

Инцидент произошёл в городе Уолсолле (графство Уэст-Мидлендс на западе Англии). Мальчики находились на верхнем ярусе и начали толкаться. После между ними завязалась борьба. В этот момент они опёрлись на окно, которое не выдержало веса.

В результате дети упали на дорогу. Они получили серьёзные травмы и были госпитализированы в больницу Уолсолл-Манор. Журналисты также опубликовали видеозапись случившегося.

Представитель местной полиции рассказал, что врачи не видят угрозы для жизни пострадавших. Правоохранительные органы опросили свидетелей происшествия и связались с компанией, которой принадлежит автобус.

Напомним, в апреле в Новосибирске пожилая женщина погибла, выпав из автобуса, который начал движение с открытыми дверями. Она потеряла равновесие и оказалась под колёсами транспортного средства.

В сентябре сообщалось, что в Британии автобус с 29 школьниками и четырьмя учителями, следовавший из Бристоля, съехал с проезжей части и упал в кювет возле Саутгемптона. В результате ДТП пострадали учитель и водитель транспортного средства.