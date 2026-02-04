В Британии двое школьников выпали из движущегося двухэтажного автобуса

Инцидент произошёл в городе Уолсолле (графство Уэст-Мидлендс на западе Англии). Мальчики находились на верхнем ярусе и начали толкаться. После между ними завязалась борьба. В этот момент они опёрлись на окно, которое не выдержало веса.