Актриса Артамонова рассказала, что во время конфликта на парковке оборонялась

Актриса московского театра Et Cetera Анна Артамонова сообщила, что во время конфликта на парковке около дома в столице действовала в целях самообороны.
Ранее стало известно, что артистка стала участницей конфликта на парковке, во время которого ударила ножом одного из участников инцидента. На нее завели уголовное дело.
По словам Артамоновой, инцидент начался из-за парковочного места.
— Один мужчина хотел припарковаться на мое место, на которое я вставала. После чего он набросился на меня с оскорблениями и угрозами, — цитирует ее ТАСС.
Несмотря на то, что обе машины в итоге были припаркованы, угрозы и оскорбления продолжились, а через какое-то время к оппоненту пришли на подмогу «трое мужчин около 40 лет в спортивных костюмах», которые напали на 19-летнего сына актрисы и его 18-летнего друга, рассказала она.
Во время конфликта Артамонова нанесла ножевое ранение одному из нападавших.
— Рана была не проникающая. Я действовала, защищая детей, — заявила артистка агентству.
Также она добавила, что сразу подала заявление в полицию о произошедшем и планирует добиваться дальнейшего разбирательства.