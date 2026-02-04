Актриса Артамонова рассказала, что во время конфликта на парковке оборонялась

Несмотря на то, что обе машины в итоге были припаркованы, угрозы и оскорбления продолжились, а через какое-то время к оппоненту пришли на подмогу «трое мужчин около 40 лет в спортивных костюмах», которые напали на 19-летнего сына актрисы и его 18-летнего друга, рассказала она.