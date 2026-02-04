Перестрелка на Рублевке закончилась гибелью разыскиваемого за убийство

По информации СМИ, фигурантами дела являются жители Пензенской области Михаил Леонтьев и Алексей Ланчиков. Леонтьеву 41 год. В 2015 году он был осужден за двойное убийство, совершенное годом ранее, и приговорен к 23 годам колонии строгого режима, однако впоследствии оказался на свободе. По неподтвержденным данным, именно он открыл огонь по полицейским при задержании и был смертельно ранен ответным огнем.