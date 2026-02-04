Перестрелка на Рублевке закончилась гибелью разыскиваемого за убийство

В Москве вечером 3 февраля при задержании мужчин, находившихся в федеральном розыске по делу о похищении и убийстве в Пензенской области, произошла перестрелка в подъезде жилого дома на Рублевском шоссе. Об этом сообщили в МВД России.
По версии ведомства, подозреваемые оказали вооруженное сопротивление сотрудникам полиции. В ответ силовики применили табельное оружие. Один из мужчин был смертельно ранен на месте, второй задержан.
Операцию проводили сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД совместно с полицией Пензенской области при силовой поддержке Росгвардии. Подозреваемых обнаружили в одном из жилых домов в районе Кунцево, недалеко от станции метро «Молодежная».
В МВД уточнили, что во время попытки задержания мужчины открыли огонь. В подъезде раздались выстрелы, после чего сотрудники полиции ответили огнем. Официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что оружие применялось в строгом соответствии с требованиями Федерального закона «О полиции».
В результате перестрелки один из подозреваемых погиб, второй был задержан. По официальным данным, сотрудники полиции и Росгвардии не пострадали.
Очевидцы сообщили, что к дому оперативно прибыли несколько экипажей полиции, автомобили Росгвардии и бригады скорой помощи. Жители слышали несколько выстрелов и видели, как из подъезда выносили раненого мужчину.
История, из-за которой фигурантов объявили в розыск, началась 29 января в Пензенской области. По данным местных СМИ, в тот день двое мужчин похитили 39-летнего жителя региона. Его родственники обратились в полицию, было возбуждено уголовное дело. Позднее следствие пришло к выводу, что похищенный был убит.
В СМИ и телеграм-каналах обсуждается версия о личном конфликте. По неподтвержденным данным, убитый был новым возлюбленным бывшей супруги одного из фигурантов, а именно этот конфликт мог стать мотивом преступления. Официально следственные органы мотив не раскрывали.
После убийства подозреваемые скрылись и покинули Пензенскую область, добравшись до Москвы, где их и обнаружили.
По информации СМИ, фигурантами дела являются жители Пензенской области Михаил Леонтьев и Алексей Ланчиков. Леонтьеву 41 год. В 2015 году он был осужден за двойное убийство, совершенное годом ранее, и приговорен к 23 годам колонии строгого режима, однако впоследствии оказался на свободе. По неподтвержденным данным, именно он открыл огонь по полицейским при задержании и был смертельно ранен ответным огнем.
Его предполагаемому сообщнику Алексею Ланчикову 38 лет, он является жителем Пензы.
После перестрелки на Рублевском шоссе Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ — «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Санкция статьи предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. Решается вопрос о доставлении задержанного в Пензенскую область для проведения дальнейших следственных действий.
Параллельно продолжается расследование дела о похищении и убийстве, возбужденного в Пензенской области. Задержанный проходит по эпизодам похищения человека, убийства и вооруженного сопротивления при задержании.
