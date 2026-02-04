Ричмонд
+2°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники клонируют чаты домов, чтобы украсть ваши данные

Аферисты притворяются управляющей компанией в мессенджерах.

Источник: IrkutskMedia.ru

Злоумышленники массово подделывают чаты многоквартирных домов и подъездов в популярных мессенджерах. Их цель — переманить туда настоящих жильцов и выманить у них персональные данные.

Аферисты представляются старшими по дому или сотрудниками управляющей компании. В фейковых чатах они рассылают ложные уведомления и объявления, где просят указать паспортные данные, номера счетов или другую личную информацию.

Люди, доверяя «соседям» или «управляющим», часто не подозревают об обмане. Такие схемы особенно опасны, потому что копируют оформление и стиль настоящих домовых чатов.

Эксперты советуют жильцам всегда проверять, кто создал чат, и не передавать свои данные, не убедившись в подлинности источника, сообщает РИА «Новости».

Арсений Луговой.