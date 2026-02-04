Мошенники клонируют чаты домов, чтобы украсть ваши данные

Злоумышленники массово подделывают чаты многоквартирных домов и подъездов в популярных мессенджерах. Их цель — переманить туда настоящих жильцов и выманить у них персональные данные.
Аферисты представляются старшими по дому или сотрудниками управляющей компании. В фейковых чатах они рассылают ложные уведомления и объявления, где просят указать паспортные данные, номера счетов или другую личную информацию.
Люди, доверяя «соседям» или «управляющим», часто не подозревают об обмане. Такие схемы особенно опасны, потому что копируют оформление и стиль настоящих домовых чатов.
Эксперты советуют жильцам всегда проверять, кто создал чат, и не передавать свои данные, не убедившись в подлинности источника, сообщает РИА «Новости».
Арсений Луговой.