Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Задержка пяти пассажирских поездов произошла из-за ДТП с грузовиком в Мордовии

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Столкновение пассажирского поезда Ульяновск — Москва и порожнего бензовоза привело к задержке пяти пассажирских поездов. Об этом сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

Источник: РИА "Новости"

«ДТП стало причиной задержки следующих пассажирских поездов: № 21 Ульяновск — Москва (на 2 часа 59 мин); № 65 Тольятти — Москва (на 2 часа 16 минут); № 31 Орск — Москва (на 2 часа 31 минуту); № 14 Москва — Челябинск (на 1 час 44 минуты); № 42 Москва — Саранск (на 1 час 13 минут)», — говорится в сообщении.