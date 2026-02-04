Задержка пяти пассажирских поездов произошла из-за ДТП с грузовиком в Мордовии

«ДТП стало причиной задержки следующих пассажирских поездов: № 21 Ульяновск — Москва (на 2 часа 59 мин); № 65 Тольятти — Москва (на 2 часа 16 минут); № 31 Орск — Москва (на 2 часа 31 минуту); № 14 Москва — Челябинск (на 1 час 44 минуты); № 42 Москва — Саранск (на 1 час 13 минут)», — говорится в сообщении.