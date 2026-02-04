Брату владельца сгоревшей сауны в Прокопьевске предъявлено обвинение

Трагедия произошла 31 января 2026 года. В результате пожара в сауне погибли пять несовершеннолетних. Причиной их смерти стало отравление угарным газом. Спастись удалось лишь одному подростку. Ещё одного ребёнка спасла его мать. Администратор сауны, допустившая подростков без сопровождения взрослых и не проконтролировавшая температурный режим, также находится под следствием. Ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ, и она отправлена под домашний арест.