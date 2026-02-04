Брату владельца сгоревшей сауны в Прокопьевске предъявлено обвинение

По данным следствия, 42-летний мужчина совместно со своим братом незаконно предоставлял услуги общественной бани и сауны. При этом в здании были грубо нарушены требования пожарной безопасности. В частности, объект не был оборудован необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами.
В настоящее время решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
Трагедия произошла 31 января 2026 года. В результате пожара в сауне погибли пять несовершеннолетних. Причиной их смерти стало отравление угарным газом. Спастись удалось лишь одному подростку. Ещё одного ребёнка спасла его мать. Администратор сауны, допустившая подростков без сопровождения взрослых и не проконтролировавшая температурный режим, также находится под следствием. Ей предъявлено обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ, и она отправлена под домашний арест.
Ранее сообщалось, что владелец указанной сауны был арестован из-за гибели подростков в Прокопьевске. Решение об аресте было принято судом Кемеровской области по ходатайству следствия. Несмотря на частичное признание вины, владелец сауны считает произошедшее несчастным случаем. Расследование уголовного дела продолжается.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.