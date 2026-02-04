Пожизненный срок за жестокие разбои и убийство получила банда из Хабаровска

Суд, учитывая тяжесть преступлений, назначил суровые наказания. Организатор группы отправится в колонию строгого режима на 22 года и заплатит штраф в 1 млн рублей. Один из участников получил пожизненный срок в колонии особого режима со штрафом в 1 млн рублей. Третий член банды проведёт в колонии строгого режима 18 лет, после чего его ждёт ограничение свободы на 2 года; ему также предстоит выплатить 600 тыс. рублей в качестве штрафа. Четвёртый участник получит 13 лет в колонии строгого режима, затем — ограничение свободы на 1 год и 6 месяцев, а также штраф в размере 500 тыс. рублей.