Пожизненный срок за жестокие разбои и убийство получила банда из Хабаровска

В Хабаровске завершился судебный процесс над преступной группой, совершившей серию жестоких разбоев и убийство, сообщает Хабаровский следком.
Хабаровский краевой суд вынес суровые приговоры четырём злоумышленникам, чьи действия привели к гибели человека и ущербу свыше 10 млн рублей. Расследование проводилось первым следственным отделом СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Преступная схема сложилась в 2023 году: четверо ранее судимых мужчин объединились, чтобы нападать на состоятельных предпринимателей из ближнего зарубежья. Их тактика была отработана до мелочей: сначала — нападение на владельца имущества, затем — завладение ключами от жилья, проникновение в квартиру или дом и хищение ценностей.
Первым ударом банды стала атака на сына владельца продуктового магазина. В декабре 2023 года на улице Космической в Хабаровске трое злоумышленников набросились на мужчину, избили его до потери сознания, отобрали деньги, телефон и ключи от квартиры. Проникнув в жилище, они вынесли наличные, золотые изделия и часы. Ущерб от этого нападения превысил 2,7 млн рублей.
Трагедия развернулась в феврале 2024 года, когда банда напала на владельца автомоечного комплекса. Преступники выследили жертву, отобрали у него ключи от дома, ворвались внутрь. Мужчина получил множественные удары по голове и шее — травмы оказались смертельными. Его супруга тоже стала жертвой нападения: ей нанесли удары по голове, причинив тяжкий вред здоровью. Из дома похитили имущество на сумму более 7,8 млн рублей.
Следствие работало тщательно и масштабно: было проведено свыше 30 судебных экспертиз, допрошено более 100 свидетелей. По ходатайству следователей всех фигурантов взяли под стражу, а их имущество арестовали.
Суд, учитывая тяжесть преступлений, назначил суровые наказания. Организатор группы отправится в колонию строгого режима на 22 года и заплатит штраф в 1 млн рублей. Один из участников получил пожизненный срок в колонии особого режима со штрафом в 1 млн рублей. Третий член банды проведёт в колонии строгого режима 18 лет, после чего его ждёт ограничение свободы на 2 года; ему также предстоит выплатить 600 тыс. рублей в качестве штрафа. Четвёртый участник получит 13 лет в колонии строгого режима, затем — ограничение свободы на 1 год и 6 месяцев, а также штраф в размере 500 тыс. рублей.
Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших: с преступников взыскано свыше 10 млн рублей, из которых 5 млн рублей пойдут в пользу родственников погибшего.
Приговор пока не вступил в законную силу — у осуждённых есть право обжаловать решение суда.