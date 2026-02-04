В ГАИ сообщили подробности аварии с четырьмя погибшими в Башкирии

Водитель автомобиля «Лада Гранта» в условиях непогоды не справился с управлением и попал в смертельное ДТП. Подробности аварии с четырьмя погибшими в Белебеевском районе сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, который выезжал на место происшествия.