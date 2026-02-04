Ричмонд
В ГАИ сообщили подробности аварии с четырьмя погибшими в Башкирии

Водитель легкового автомобиля не справился с управлением.

Источник: Телеграм-канал Владимира Севастьянова

Водитель автомобиля «Лада Гранта» в условиях непогоды не справился с управлением и попал в смертельное ДТП. Подробности аварии с четырьмя погибшими в Белебеевском районе сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов, который выезжал на место происшествия.

Напомним, на 27 км автодороги Белебей-Аксаково-Аксеново вечером 3 февраля столкнулись КамАЗ и «Лада Гранта».

«Легковой автомобиль занесло, водитель не справился с управлением и столкнулся с грузовой машиной. В результате четыре человека», — прокомментировал начальник ГАИ.

Проверку проводит прокуратура Башкирии.