Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омич может «улететь» на 5 лет за «лжеминирование» аэропорта

Омича отдают под суд из-за ложного «вызова» саперов.

Источник: Freepik

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры от среды, 4 февраля 2026 года, 40-летний житель Омской области предстанет перед судом за «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Обозначено, что он якобы заявил о готовящемся взрыве в Омском аэропорту.

«По версии следствия в ноябре 2025 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений сообщил оператору экстренной службы “112” о готовящемся взрыве в здании Омского аэропорта», — поясняется в официальной публикации.

Вероятно, речь идет об инциденте, который привел к эвакуации из здания воздушной гавани ранним утром 2 ноября 2025 года. По мнению автора, его можно квалифицировать как «лжеминирование».

Позиция фигуранта дела в связи со вмененным ему преступлением не разглашается. Ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.