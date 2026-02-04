Омич может «улететь» на 5 лет за «лжеминирование» аэропорта

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры от среды, 4 февраля 2026 года, 40-летний житель Омской области предстанет перед судом за «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Обозначено, что он якобы заявил о готовящемся взрыве в Омском аэропорту.
«По версии следствия в ноябре 2025 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений сообщил оператору экстренной службы “112” о готовящемся взрыве в здании Омского аэропорта», — поясняется в официальной публикации.
Вероятно, речь идет об инциденте, который привел к эвакуации из здания воздушной гавани ранним утром 2 ноября 2025 года. По мнению автора, его можно квалифицировать как «лжеминирование».
Позиция фигуранта дела в связи со вмененным ему преступлением не разглашается. Ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.