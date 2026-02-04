Омич может «улететь» на 5 лет за «лжеминирование» аэропорта

По данным Западно-Сибирской транспортной прокуратуры от среды, 4 февраля 2026 года, 40-летний житель Омской области предстанет перед судом за «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Обозначено, что он якобы заявил о готовящемся взрыве в Омском аэропорту.