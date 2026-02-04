Бывший британский посол в Вашингтоне Питер Мандельсон оказался под риском лишения пенсии, выплачиваемой Европейским союзом, на фоне публикации новых материалов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает газета Telegraph.
После того как Минюст США обнародовал очередную партию «файлов Эпштейна», британские СМИ выяснили, что в 2009 году Мандельсон, занимавший тогда пост министра по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна, переслал финансисту внутренний документ правительства Великобритании. Газета Guardian сообщила, что полиция Соединенного Королевства намерена начать уголовное расследование по факту передачи этого документа.
Telegraph указывает, что связи с Эпштейном могут лишить Мандельсона пенсии, которую он получает как бывший еврокомиссар. В период с 2004 по 2008 год он занимал должность комиссара ЕС по торговле, что дает право на ежегодную пенсию в размере около 31 тысячи фунтов стерлингов после достижения 65-летнего возраста.
Однако правила Евросоюза предусматривают, что выплаты зависят от соблюдения бывшими высокопоставленными чиновниками обязанности «вести себя добросовестно и осмотрительно» после ухода с должности. В настоящее время Европейская комиссия оценивает, нарушил ли 72-летний Мандельсон кодекс деловой этики.
Скандал получил продолжение и в британской политике. Депутат от Реформистской партии Роберт Дженрик призвал премьер-министра Кира Стармера лишить лорда Мандельсона и национальной министерской пенсии. В письме главе правительства он заявил, что щедрые пенсионные выплаты предполагают надлежащее исполнение обязанностей на высоком государственном посту, с чем, по его словам, Мандельсон не справился.
Читайте также: Стало известно о невозможности Киева продолжать конфликт.