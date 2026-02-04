Материалы Эпштейна поставили под угрозу пенсию экс-посла Британии в США

Telegraph указывает, что связи с Эпштейном могут лишить Мандельсона пенсии, которую он получает как бывший еврокомиссар. В период с 2004 по 2008 год он занимал должность комиссара ЕС по торговле, что дает право на ежегодную пенсию в размере около 31 тысячи фунтов стерлингов после достижения 65-летнего возраста.