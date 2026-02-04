Капитан судна оштрафован в Нидерландах за сокрытие груза из России

«Капитан в порту Схевенинген пытался скрыть тот факт, что он забрал груз из России», — сообщает новостное агентство.
Моряк намеренно сфальсифицировал официальные судовые документы, указав в качестве пункта отправления груза Эстонию вместо реального — Калининграда. Позже он пояснил следствию, что совершил подлог из-за опасений столкнуться с проблемами со стороны местных властей из-за российского происхождения товаров.
Проверка, проведённая полицией, таможней и жандармерией, показала, что груз — соевое масло — не подпадает под действующие санкционные ограничения. Несмотря на это, за подделку документов капитан был арестован и провёл двое суток под стражей, после чего суд назначил ему штраф в размере 4000 евро.
