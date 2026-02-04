Капитан судна оштрафован в Нидерландах за сокрытие груза из России

Ранее капитан грузового судна ESER Сергей Котловский на судебном заседании рассказал, на каких условиях его наняли для рейса, закончившегося громким делом о международной контрабанде кокаина. По его словам, ему обещали платить около $7 тысяч в месяц, а рядовым морякам — по $1,6−1,7 тысячи. Котловский пояснил, что изначально условия его не устроили, но после переговоров наниматели согласились на его требования. Контракт планировался сроком на год с регулярной ротацией экипажа — по два или три месяца через такой же период отдыха.