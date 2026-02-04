«Мы пробиваем лед»: в Брянске рассказали о поисках детей, утонувших в реке

20 января двое школьников катались со снежной горки на Десне на тюбинге и провалились под лед. Поиски детей ведутся уже две недели, но до сих пор не принесли никаких результатов.
Развернута большая поисковая операция, в которой задействованы водолазы МЧС, полиция, следователи и добровольцы «Лизы Алерт». Каждое утро начинаются активные поиски и не заканчиваются до темноты.
— В поисках также участвуют неравнодушные граждане города. Сейчас мы пробиваем лед, создавая технологические отверстия (лунки). Потом внимательно исследуем пространство под водой и льдом при помощи подводной камеры. Изначально была выбрана определенная тактика действий, которой мы следуем. Эта стратегия помогает постепенно сужать область поисков, — рассказали изданию «СтарХит» в отряде «Лиза Алерт».
Чтобы обеспечить максимальную эффективность, спасатели привлекли опытного координатора и руководителя водного направления из Ленинградской области, а также привезли специализированное оборудование, которое предназначено для работы в акватории. Аномально низкая температура и короткий световой день стали помехой и сильно замедлили процесс поисков.
— При таком минусе техника работает на пределе возможностей: аккумуляторы разряжаются в разы быстрее, чем обычно. А прошедший обильный снегопад не только мешает передвижению, но и скрывает под собой опасные участки льда, ухудшает видимость для подводных камер, — объяснили в «Лизе Алерт».
23 января сообщалось, что детей, провалившихся под лед в Брянске, ищут с помощью десяти подводных камер, четырех подводных дронов и двух эхолотов. Поисковая операция находится на особом контроле у губернатора региона Александра Богомаза.