«Мы пробиваем лед»: в Брянске рассказали о поисках детей, утонувших в реке

— При таком минусе техника работает на пределе возможностей: аккумуляторы разряжаются в разы быстрее, чем обычно. А прошедший обильный снегопад не только мешает передвижению, но и скрывает под собой опасные участки льда, ухудшает видимость для подводных камер, — объяснили в «Лизе Алерт».