В Мордовии произошло ДТП с участием поезда: это привело к задержкам пассажирских составов

В Республике Мордовия произошла авария с участием поезда. Автомобиль выехал на пути перед приближающимся составом. Это привело к задержкам в расписании пяти пассажирских поездов. Такой информацией поделились в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.
Известно, что водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом «Ульяновск — Москва». Машинист применил экстренное торможение. Столкновения избежать не удалось. Пострадавшим оказался водитель автомобиля.
«ДТП стало причиной задержки следующих пассажирских поездов: № 21 Ульяновск — Москва (на 2 часа 59 мин), № 65 Тольятти -Москва (на 2 часа 16 минут), № 31 Орск — Москва (на 2 часа 31 минуту), № 14 Москва — Челябинск (на 1 час 44 минуты), № 42 Москва — Саранск (на 1 час 13 минут)» — предупредили в организации.
Днем ранее железнодорожники восстановили движение поездов на перегоне Оричи — Шалегово в Кировской области. на участке произошел сход 22 вагонов грузового состава.