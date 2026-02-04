«Красный — не повод ждать»: ночной заезд в Ташкенте закончился ДТП

На кадрах хорошо видно, как автомобиль Tracker останавливается на запрещающий сигнал светофора. Спустя несколько секунд сзади на высокой скорости его пытается объехать Cobalt — водитель, судя по всему, решил, что стоять и ждать зелёного сигнала светофора не для него. Однако самоуверенность сыграла злую шутку: при перестроении на скорости водитель задел стоящий автомобиль.