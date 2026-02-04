Ричмонд
«Красный — не повод ждать»: ночной заезд в Ташкенте закончился ДТП

Vaib.uz (новости Узбекистана. 4 февраля). В социальных сетях появилось очередное видео из Ташкента, на котором любитель ночных гонок и проезда перекрёстков на красный свет устроил дорожно-транспортное происшествие.

Источник: Vaib.Uz

На кадрах хорошо видно, как автомобиль Tracker останавливается на запрещающий сигнал светофора. Спустя несколько секунд сзади на высокой скорости его пытается объехать Cobalt — водитель, судя по всему, решил, что стоять и ждать зелёного сигнала светофора не для него. Однако самоуверенность сыграла злую шутку: при перестроении на скорости водитель задел стоящий автомобиль.

После удара Cobalt развернуло, и машина врезалась в металлическое ограждение. К счастью, рядом не оказалось других автомобилей, а главное — пешеходов. В противном случае последствия могли быть куда более трагичными.

Самое «забавное» в этой истории происходит уже после аварии. В кадре появляется ещё один Cobalt, водитель которого, похоже, придерживается тех же дорожных принципов: сначала он пересекает сплошную линию разметки, затем проезжает перекрёсток на красный свет и резко скрывается в ночи.

Видео в очередной раз наглядно показывает, к чему приводят ночные «гонки», пренебрежение правилами дорожного движения и уверенность в собственном бессмертии.