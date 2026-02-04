В Ташкентской области произошло серьёзное ДТП с перевернувшимся грузовиком — пострадавших нет

По предварительным данным, на трассе произошло столкновение автомобилей Cobalt и Malibu. В момент аварии возникла опасность наезда на данные транспортные средства, в связи с чем водитель грузового автомобиля МАЗ попытался избежать столкновения. Однако он не справился с управлением, в результате чего грузовик опрокинулся.