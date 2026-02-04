В Ташкентской области произошло серьёзное ДТП с перевернувшимся грузовиком — пострадавших нет

На видео были запечатлены несколько повреждённых легковых автомобилей, а также крупный грузовик, перевернувшийся на проезжей части.
Как сообщили в региональном управлении безопасности дорожного движения, инцидент произошёл 3 февраля примерно в 17:00 на 40-м километре автомобильной дороги «Ташкент — Ош», проходящей по территории Ахангаранского района.
По предварительным данным, на трассе произошло столкновение автомобилей Cobalt и Malibu. В момент аварии возникла опасность наезда на данные транспортные средства, в связи с чем водитель грузового автомобиля МАЗ попытался избежать столкновения. Однако он не справился с управлением, в результате чего грузовик опрокинулся.
К счастью, в результате дорожно-транспортного происшествия никто из участников движения не пострадал, транспортные средства получили технические повреждения.
По данному факту правоохранительными органами проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.