Пять пассажирских поездов задерживаются из-за ДТП с бензовозом в Мордовии

Уточняется, что водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближавшимся поездом Ульяновск — Москва. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения не удалось избежать. Пострадал водитель грузовика. Пассажиры поезда и локомотивная бригада не обращались за медпомощью.