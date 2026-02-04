Пять пассажирских поездов задерживаются из-за ДТП с бензовозом в Мордовии

Пассажирский поезд Ульяновск — Москва столкнулся с бензовозом. Это привело к задержке пяти пассажирских поездов. Об этом в среду, 4 февраля, сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.
— ДТП стало причиной задержки поездов: № 21 Ульяновск — Москва (на 2 часа 59 минут); № 31 Орск — Москва (на 2 часа 31 минуту); № 65 Тольятти — Москва (на 2 часа 16 минут); № 42 Москва — Саранск (на 1 час 13 минут); № 14 Москва — Челябинск (на 1 час 44 минуты), — сказано в Telegram-канале Куйбышевской ЖД.
Уточняется, что водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближавшимся поездом Ульяновск — Москва. Машинист применил экстренное торможение, однако столкновения не удалось избежать. Пострадал водитель грузовика. Пассажиры поезда и локомотивная бригада не обращались за медпомощью.
— В результате ДТП схода подвижного состава нет, нарушен габарит подвижного состава. Бензовоз зажат под локомотивом. Повреждена кабина машиниста, — говорится в посте.
