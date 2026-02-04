Хранил порно и языческие знаки: кем был убийца 9-летнего Паши в СПб Жилкин

Подозреваемый в резонансном уголовном деле об убийстве 9-летнего Паши Тифитулина признал вину. Однако, 38-летний Петр Жилкин на суде, вместо раскаяния, решил обвинить в своих бедах журналистов.
«Раздули воздух из ничего, блин», — жаловался человек, прятавший лицо от камер.
Aif.ru узнал кем оказался тот, кого задержали за страшное преступление.
Национализм и языческие символы в Telegram.
Пётр Жилкин — 38-летний уроженец города Новодружеск Луганской области. В Россию он переехал до 2014 года, последние годы жил в деревне Яльгелево Ленинградской области, работал в сфере строительства.
Жилкин проявлял активный интерес к праворадикальным и националистическим идеям: репостил соответствующие публикации, писал в чатах «Русской общины», призывал «не молчать и организовываться» в комментариях. На аватарке в его Telegram-аккаунте стояло изображение «Квадрата Сварога» — символ, связанный с неоязыческими верованиями и культом «бога-кузнеца». Этот образ резко контрастирует с находками следствия.
Что говорят следователи: удары и детская порнография.
В ходе следствия представители СК РФ дали четкие, но пугающие комментарии о характере преступления и личности Жилкина. Старший помощник руководителя ГСУ СК по Петербургу Анастасия Глущенко сообщила о ходе конфликта в машине: «Случайно был убит мальчик или специально, пока со слов подозреваемого судить сложно. В ходе конфликта мужчина нанёс удары». Один удар кулаком по голове убил ребёнка на месте.
Но ещё более красноречивыми оказались результаты обыска.
«Да, при обыске у подозреваемого действительно были обнаружены материалы порнографического характера», — подтвердила Глущенко.
Эти файлы с детской порнографией, найденные в его гаджетах, стали ключом к пониманию возможных мотивов и выдвижению версии о шантаже со стороны мальчика, который мог знать о низменных наклонностях взрослого.
Образ жизни и попытка скрыться.
После убийства поведение Жилкина демонстрировало хладнокровие и расчёт. Он отвёз тело в Ленобласть, связал его скотчем и бросил в ручей, тщательно помыл машину и уничтожил записи с домашних камер видеонаблюдения. Затем попытался скрыться в Псковской области, направляясь к границе с Прибалтикой, где был задержан после погони.
Следствие отмечает его сотрудничество: «Подозреваемый сотрудничает со следствием, дает признательные показания».
Вопросы к родителям.
В то время как личность Жилкина изучают, юристы указывают, что оценку дадут и обстоятельствам жизни жертвы. Юрист Иван Соловьев обратил внимание, что 9-летний Паша не учился в школе и мыл машины за деньги.
«Образ жизни этой семьи, и то, как осуществлялся родительский надзор и контроль за погибшим Пашей, все это будет изучено и дана соответствующая оценка. Если следователи увидят там состав или административного, или уголовного преступления, то соответствующее процессуальное решение будет принято», — заявил он.
Цинизм в зале суда и пожизненный срок.
Сейчас Пётр Жилкин арестован. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы по статье об убийстве малолетнего.
Его циничная реплика в суде, где он винил СМИ, и жалобы на травлю своей дочери лишь подчеркнули глубокий нравственный разрыв между ним и обществом, потрясённым жестокостью преступления.
Следствие продолжает работу, проверяя его на причастность к другим преступлениям.