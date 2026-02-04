Ричмонд
Курение привело к пожару с гибелью женщины в Усть-Уде

Курение стало причиной гибели женщины при пожаре в частном доме в посёлке Усть-Уда. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Иркутской области.

Источник: ТК Город

Пожар произошёл ранним утром в жилом доме на улице Кирова. На место происшествия выехали восемь спасателей и две единицы спецтехники МЧС России.

В ходе разведки звено газодымозащитной службы обнаружило в одной из комнат на полу тело 56-летней хозяйки дома. Её 35-летнего сына, отравившегося угарным газом, пожарным удалось спасти. Мужчину в тяжёлом состоянии доставили в больницу.

Огнеборцы оперативно локализовали и ликвидировали открытое горение на площади 40 квадратных метров. По предварительным данным дознавателей МЧС, причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнём при курении.