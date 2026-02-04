Хабиров поручил провести ревизию в школах Башкирии на предмет буллинга

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил провести ревизию в школах на предмет буллинга. Такое указание он дал во время заседания Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве республики.
Основным вопросом в повестке встречи был инцидент в уфимской 16-й гимназии, где ученик 9 класса из игрушечного оружия стрелял в учителя и одноклассников. У педагога осталась царапина лице.
Следком возбудил два уголовных дела.
Также руководитель республики поручил усилить работу психологических служб в школах, и проработать понятные и обязательные алгоритмы реагирования в подобных экстренных случаях.
«Пока мы не прекратим практику замалчивания буллинга, мы не наведем порядок. Если факты давления на детей подтверждаются и приводят к тяжелым последствиям, ответственность должны нести в том числе и руководители образовательных организаций», — отметил он.