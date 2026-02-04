Жительница Владивостока едва не пострадала при обрушении фрагмента виадука

По словам чуть было не пострадавшей женщины, 3 февраля 2026 года она поднималась по лестнице, ведущей от остановки к многоквартирным домам по улице Некрасовской, когда за её спиной упал кусок бетона, отделившейся от верхнего лестничного пролёта. Он приземлился на расстоянии менее метра от пешехода, травм женщина избежала лишь по счастливому стечению обстоятельств.