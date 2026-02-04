Жительница Владивостока едва не пострадала при обрушении фрагмента виадука

По словам чуть было не пострадавшей женщины, 3 февраля 2026 года она поднималась по лестнице, ведущей от остановки к многоквартирным домам по улице Некрасовской, когда за её спиной упал кусок бетона, отделившейся от верхнего лестничного пролёта. Он приземлился на расстоянии менее метра от пешехода, травм женщина избежала лишь по счастливому стечению обстоятельств.
На неудовлетворительное состояние виадука местные жители обращали внимание ещё летом: у виадука давно начали разрушаться перила, ступени, переходы.
На публикацию об обрушении фрагмента лестничного пролёта отреагировали в МЦУ Владивостока, но в формате классической отписки. Горожанам пообещали внести объект в план ремонтных работ на второй-третий квартал «при достаточном финансировании», предложив за уточнениями и подробностями «обращаться к специалистам отдела ремонта управления дорог в рабочие дни с 9 утра до 18 часов по телефону: 2614−338».
Но пока специалисты место происшествия, судя по всему, не осматривали — утром 4 февраля отвалившийся кусок бетона лежал там же, где упал, никаких сигнальных лент не появилось.
Отметим, что соседние виадуки отремонтировать успели. В 2025 году привели в порядок виадук между ТРЦ «Море» (остановка «Гоголя» в направлении Партизанского проспекта) и линией многоквартирных домов на проспекте Красного Знамени, в 2024 году — виадук в районе дома на Красного Знамени, 78. Виадук у «Моря» тоже планировалось отремонтировать в 2024 году, но затянулись поиски подрядчика.
Местные жители обращают внимание, что после ремонта виадука возле дома № 78 там стала скапливаться вода, а в холодное время года — образовываться наледь, чего до ремонта не наблюдалось.