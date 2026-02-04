В Иркутской области завели дела на десятки дропперов

В Иркутской области после принятия закона в июне 2025 года завели уже несколько десятков уголовных дел о дропперстве. Первые дела начали поступать в суд в январе 2026 года. Об этом сообщили представители МВД на пресс-конференции.
Напомним, дроппер — это человек, который дает мошенникам свою банковскую карту для обналичивания или перевода украденных денег. За это теперь грозит уголовное наказание — вплоть до семи лет лишения свободы.
— Чаще всего в это вовлекают молодых людей от 16 до 25 лет, в основном студентов. Одних уговаривают, другие сами соглашаются, надеясь легко заработать, — уточнили полицейские.
Кстати, у банков уже есть список из 11 признаков, по которым они могут определить мошеннический перевод и остановить его. С 1 марта появится двенадцатый признак. Операции, типичные для дропперов, тоже входят в этот перечень.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что сибиряк получил в мессенджере странное сообщение. Текст гласил: «Час назад был живой, погиб в автокатастрофе» с указанием конкретной даты и ссылкой для перехода. 62-летний мужчина из любопытства сразу же кликнул по предложенной ссылке и попал в руки мошенников.