Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутской области завели дела на десятки дропперов

Дроппер — это человек, который дает мошенникам свою банковскую карту для обналичивания или перевода украденных денег.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области после принятия закона в июне 2025 года завели уже несколько десятков уголовных дел о дропперстве. Первые дела начали поступать в суд в январе 2026 года. Об этом сообщили представители МВД на пресс-конференции.

Напомним, дроппер — это человек, который дает мошенникам свою банковскую карту для обналичивания или перевода украденных денег. За это теперь грозит уголовное наказание — вплоть до семи лет лишения свободы.

— Чаще всего в это вовлекают молодых людей от 16 до 25 лет, в основном студентов. Одних уговаривают, другие сами соглашаются, надеясь легко заработать, — уточнили полицейские.

Кстати, у банков уже есть список из 11 признаков, по которым они могут определить мошеннический перевод и остановить его. С 1 марта появится двенадцатый признак. Операции, типичные для дропперов, тоже входят в этот перечень.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что сибиряк получил в мессенджере странное сообщение. Текст гласил: «Час назад был живой, погиб в автокатастрофе» с указанием конкретной даты и ссылкой для перехода. 62-летний мужчина из любопытства сразу же кликнул по предложенной ссылке и попал в руки мошенников.