В Ростовской области уничтожили БПЛА в ночь на 4 февраля

В ночь на 4 февраля и утром в небе над Ростовской областью отражали атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в одном из районов в ночь на 4 февраля был замечен вражеский беспилотник, об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, беспилотный летательный аппарат был уничтожен в Миллеровском районе.

— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — написал глава региона.

Губернатор также сказал, что в половине седьмого утра 4 февраля отражение воздушной атаки продолжается.

— Беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны! — обратился он к жителям области.

