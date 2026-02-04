В Ростовской области уничтожили БПЛА в ночь на 4 февраля

В Ростовской области в одном из районов в ночь на 4 февраля был замечен вражеский беспилотник, об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, беспилотный летательный аппарат был уничтожен в Миллеровском районе.
— Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться, — написал глава региона.
Губернатор также сказал, что в половине седьмого утра 4 февраля отражение воздушной атаки продолжается.
— Беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны! — обратился он к жителям области.
