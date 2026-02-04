Пропавшую под Красноярском девушку нашли обессиленной в лесопарке

«К поискам девушки также подключились помощник оперативного дежурного и стажер по должности инспектора исполнения административного законодательства Отделения полиции, которые в этот момент находились на службе. Спустя несколько часов сотрудницы обнаружили пропавшую на территории лесопарка. Она чувствовала себя плохо и не могла добраться до дома — так сильно она замерзла», — рассказали в ГУ МВД, пояснив, что ничего криминального с девушкой не произошло — она просто пошла гулять и не рассчитала силы.