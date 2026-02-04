Пропавшую под Красноярском девушку нашли обессиленной в лесопарке

Обеспокоенная мать обратилась в дежурную часть в ночь на 2 февраля и рассказала, что поздно вечером девушка ушла из дома на прогулку и не вернулась, а ее телефон недоступен. Незамедлительно ориентировка была передана всем наружным нарядам полиции и вневедомственной охране. Правоохранители обследовали близлежащие гаражные кооперативы, кафе, подъезды, заброшенные здания и лесополосу.
«К поискам девушки также подключились помощник оперативного дежурного и стажер по должности инспектора исполнения административного законодательства Отделения полиции, которые в этот момент находились на службе. Спустя несколько часов сотрудницы обнаружили пропавшую на территории лесопарка. Она чувствовала себя плохо и не могла добраться до дома — так сильно она замерзла», — рассказали в ГУ МВД, пояснив, что ничего криминального с девушкой не произошло — она просто пошла гулять и не рассчитала силы.
Пострадавшую доставили в Сосновоборскую городскую больницу, где ей была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает.